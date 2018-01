Bahia prorroga Campanha de Vacinação até o dia 27

São Paulo, 18 - A Campanha de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada até o dia 27 de maio em toda a Bahia. A medida foi divulgada nesta quarta-feira, 18, pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). A meta de vacinação, que é de imunizar 80% da população alvo, ainda não foi alcançada no estado. Na maior parte do Brasil, a campanha foi estendida apenas até o dia 20.

A Sesab calcula que até esta quarta cerca de 1,5 milhão de pessoas já foram imunizadas. A meta a ser atingida é de aproximadamente 2,4 milhões. O principal objetivo da campanha de vacinação contra a gripe é reduzir a mortalidade e as internações causadas pela influenza na população com idade a partir de 60 anos, crianças entre seis meses e menos de dois anos, gestantes, profissionais de saúde e indígenas.