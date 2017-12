Bahia reduz em mais da metade o número de óbitos por meningite

Levantamento da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) divulgado nesta segunda-feira, 5, mostra que o Estado reduziu em mais da metade o número de óbitos causados por meningite.

Veja também:

Salvador já registra 11 mortes por meningite

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SP imunizará 1 milhão de crianças contra meningite pneumocócica

No primeiro trimestre de 2010, em relação ao mesmo período de 2009, houve uma redução de 57% no número de óbitos causados por todos os tipos de meningite, segundo a Secretaria. Este ano, 18 óbitos foram registrados até 20 de março. Em 2009, esse número chegou a 42.

De acordo com a secretaria, essa redução está associada a uma maior celeridade no diagnóstico da doença, por parte dos profissionais de saúde, evitando assim o agravamento dos casos, e também a atenção redobrada da população para os sintomas da doença. No estado, ainda no primeiro trimestre, foram registrados 186 casos de meningite de todos os tipos. Já em 2009, esse número foi de 296.

O município de Salvador também apresentou redução no número de casos registrados, de 129, em 2009, para 113, em 2010. A exceção fica por conta do tipo meningite bacteriana, sendo o único que apresentou um discreto aumento, passou de 41 casos em 2009, para 48 em 2010, um acréscimo de cerca de 15%. No mesmo período, o número de óbitos por meningite, em Salvador, também teve um pequeno aumento, subindo de 10 para 11.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a Bahia terminou o ano de 2009 com o 4º lugar na incidência de meningite meningocócica C, com cerca de um caso por grupo de 100 mil habitantes.