Bahia registra queda de casos de dengue este ano

SÃO PAULO - O Estado da Bahia registrou uma diminuição de casos de dengue este ano, em comparação ao mesmo período de 2010, segundo relatório da Secretária de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). No ano de 2011, até a semana epidemiológica 05 (05/02), foram notificados 3.569 casos de Dengue no Estado. No mesmo período de 2010, foram registrados 4.332 casos, correspondendo a uma redução de 17,6%.

Segundo o boletim, até o momento, 191 (45,8%) municípios notificaram a doença através dos sistemas de informação da vigilância epidemiológica, entre os quais destacam-se os municípios de Barreiras, Irecê, São Gabriel, Salvador, Feira de Santana, Jussara, Gentio do Ouro, Ibipeba, Cristópolis, Marcionílio Souza, Porto Seguro e Ilhéus por concentrarem 59,6% das notificações.

De acordo com a secretaria, foram notificados 29 casos de dengue com complicações (DCC), Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e Síndrome do Choque da Dengue (SCD). Destes, oito foram confirmados em seis municípios (Andaraí, Barra, Barreiras, Cândido Sales, Jequié e Salvador). Entre os casos graves, houve confirmação de um óbito no município de Jequié.