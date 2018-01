Bahia tem número recorde de casos de dengue este ano

Em pouco mais de cinco meses, a Bahia já registra o mais alto índice de notificações por dengue de sua história. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), relativo ao período entre o início do ano e 6 de junho, foram registradas 91.493 notificações da doença, número 199% maior que o verificado no mesmo período do ano passado (30.552) e 4,9% maior do que os registros de todo o ano de 2002 (87.237), até então o ano que mais havia registrado casos da doença no Estado. A série histórica foi iniciada em 1995.

Apesar dos dados, a primeira semana de junho foi a que menos apresentou novas infecções no ano, 995 - pela primeira vez, houve menos de mil notificações de novos casos por um período de sete dias. Não foram registradas novas mortes causadas pela doença. Neste ano, a Bahia confirma 55 mortes e há outras 55 sendo investigadas. Em Salvador, a baixa procura fez com que os postos de hidratação instalados nos dois principais hospitais da cidade fossem desativados ontem.