Bairro foi pulverizado após infecção por Aedes A Secretaria de Saúde de Tanabi, no noroeste paulista, pulverizou uma área de nove quadras no bairro onde mora uma das três pessoas do País contaminadas no exterior pelo vírus causador da febre chikungunya, transmitido pelo Aedes aegypti, o mosquito da dengue, A mulher, de 25 anos, retornou à cidade no dia 30, um dia após ter sido examinada em São Paulo.