Baixada Santista já registra 611 casos de dengue no ano

De acordo com a Secretária de Saúde do Guarujá, há 312 casos de dengue confirmados neste ano e outros 660 aguardando a confirmação. Em todo ano passado, foram registrado 81 casos na cidade. A secretária já confirmou a ocorrência de duas mortes, porém ainda não se sabe se aconteceram por dengue hemorrágica ou devido a alguma complicação de dengue clássica.

São Vicente, a cidade número dois no ranking de dengue da Baixada, já contabiliza 165 casos em um universo de 480 notificações. Duas mulheres morreram na sexta-feira na cidade e os sintomas indicam que a causa foi dengue. A vizinha Praia Grande, que no mesmo período do ano passado não havia confirmado nenhum caso, soma 40 confirmados e outros 100 suspeitos. Em todo ano de 2009, houve 46 casos de dengue no município.

Em Santos, a única morte confirmada por dengue é a de um menino de 9 anos, que morreu em 10 de fevereiro, divulgou a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Saúde. Neste ano, a cidade possui 94 casos confirmados da doença e 203 suspeitos, em um montante de 388 notificações. No mesmo período do ano passado, havia 13 casos confirmados, dos 130 registrados em todo ano de 2009.

Rio Grande do Sul

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul criou uma força-tarefa para tentar conter um surto de dengue em Ijuí, no noroeste do Estado. No final de semana, cerca de 50 pessoas foram atendidas com sintomas da doença pelos serviços municipais de saúde. Sete casos foram confirmados.

Hoje, as equipes da secretaria começaram a vasculhar ruas, casas e terrenos baldios para pulverizar inseticida em focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. O último surto de dengue no Rio Grande do Sul ocorreu em 2007, em Giruá, onde 268 pessoas foram infectadas.