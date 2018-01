Balanço indica queda de 40% nos casos de dengue do País

Segundo o primeiro balanço parcial de dengue de 2009, o número de casos de dengue caiu 40,53% nas seis primeiras semanas do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram notificados 42.956 casos de dengue entre 1º de janeiro e 13 de fevereiro deste ano, contra 72.234 no mesmo período de 2008. O boletim também informa que no período foram registrados 66 casos de dengue hemorrágica, com três mortes, e outros 75 casos de dengue com complicações, com duas mortes. Foram, ao todo, cinco mortes comprovadas pela doença. Veja também: Casos de dengue caem pela metade na capital paulista Vítima da dengue pode ter contraído a doença em São Paulo Bahia registra 23ª morte com suspeita de dengue Bahia registra 5 mil novos casos de dengue em 2 semanas Especial: entenda a dengue e veja o balanço de 2008 O balanço também indica que houve queda em 20 Estados e no Distrito Federal. Os demais, onde houve aumento no número de casos em relação ao ano passado - Acre, Amapá, Roraima, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo -, estão em alerta. Apesar da queda, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de continuar as ações contra a doença e, nos municípios de alta taxa de transmissão da dengue, está intensificando as ações de controle. Entre eles estão Jequié (BA); Baixo Guandu, Serra, Nova Venécia e Vitória (ES); Belo Horizonte, Coronel Fabriciano e Itanhomi (MG) e outras.