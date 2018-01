Banheiro americano da ISS deixa de funcionar por causa de falha

MOSCOU - O vaso sanitário do segmento americano da Estação Espacial Internacional (ISS) ficou fora de serviço devido a uma falha, informou nesta terça-feira, 5, um representante da Nasa.

"Não é a primeira vez que há falhas no banheiro, mas isso não representa grandes problemas para os tripulantes. No segmento russo há outro, e, se houver muita necessidade, há também o da nave Soyuz, acoplada à estação", disse a fonte, citada pela agência oficial russa RIA Novosti.

O vaso do segmento americano, que está instalado no módulo-laboratório "Harmony", é de fabricação russa, mas foi modificado depois que foi anexado a ele um sistema americano de regeneração de água não potável a partir de urina e suor.

Devido a essas melhorias, o preço do banheiro, com um custo inicial de US$ 19 milhões, chegou a US$ 269 milhões.

Até novembro de 2008, a ISS contava com apenas um compartimento sanitário-higiênico, como é chamada a estrutura no jargão espacial.

A decisão de instalar um segundo banheiro foi por causa da ampliação, em 2009, da missão permanente na ISS, que passou de três para seis tripulantes. A tripulação atual da ISS é integrada pelos cosmonautas russos Aleksandr Skvortsov, Fiodor Yurchikhin e Mikhail Kornienko e pelos astronautas americanos Doug Wheelock, Shannon Walker e Tracy Caldwell. A ISS é um projeto com um custo de US$ 100 bilhões do qual participam 16 países.