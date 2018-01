Bauru (SP) confirma morte de paciente com nova gripe

ecretário de Saúde de Bauru, no interior de são Paulo, Fernando Monti, confirmou neste domingo, 2, a primeira morte causada pelo vírus Influenza A (H1N1) na cidade.

Segundo Monti, a mulher, que não teve a idade divulgada para preservar a identidade da vítima, faleceu na madrugada de hoje, no Hospital Estadual de Bauru, onde estava internada havia oito dias.

O material para os exames da paciente foi colhido em 28 de julho e o resultado do Instituto Adolfo Lutz deu positivo para a gripe suína, neste sábado, explica Monti.

A família da vítima está sendo monitorada e até agora nenhum membro apresentou os sintomas da gripe. A probabilidade é a de que a jovem tenha contraído a doença na cidade, segundo o secretário.

O corpo da paciente foi enterrado no fim da tarde deste domingo, no cemitério do Jardim Redentor, segundo o secretário.

No município, já foram registrados 15 casos confirmados da gripe Influenza A.