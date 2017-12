Bebê de 1 ano que teve parte de dedo amputada terá tratamento no HC

SÃO PAULO - A menina de 1 ano que teve parte do dedo decepada por uma auxiliar de enfermagem no Hospital Geral do Mandaqui, zona norte de São Paulo, no último domingo, 30, será atendida no Centro de Reimplante do Hospital das Clínicas e terá acompanhamento especializado.

A Secretaria de Estado da Saúde decidiu encaminhar, ainda nesta semana, a menor T.B., para uma consulta no Centro de Microcirurgia Reconstrutiva e Cirurgia de Mão do Hospital das Clínicas da FMUSP.

"O que aconteceu no Mandaqui foi lamentável e está sendo devidamente apurado. Julgamos necessário dar todo o respaldo necessário à criança e aos familiares e, por isso, decidimos agendar uma avaliação em um centro de excelência de microcirurgia, que é o HC", afirma o coordenador estadual de Saúde, Ricardo Tardelli.

O Conjunto Hospitalar do Mandaqui afastou por tempo indeterminado a auxiliar de enfermagem envolvida no incidente. Uma sindicância foi aberta nesta segunda-feira, 31, e o caso será informado ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren), a quem cabe definir as sanções profissionais.

A auxiliar terá direito a defesa, mas pode ser exonerada caso seja constatada falta grave. Ela trabalha há cerca de 10 anos no hospital e, até o momento, não havia registro de nenhuma falha que a comprometesse.