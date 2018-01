Bebê de 4 meses morre com dengue hemorrágica no Rio

São Paulo, 21 - Um bebê de quatro meses morreu de dengue hemorrágica, no último sábado, 19, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação é do Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, onde a criança estava internada. Com esse caso, o Estado passa a contabilizar 15 mortes pela doença. A Secretaria Estadual de Saúde não confirmou a informação.

Os outros óbitos ocorreram nas cidades de Nova Iguaçu (1), Magé (1), Cabo Frio (1), São Gonçalo (2), Maricá (1), Rio de Janeiro (5), São João do Meriti (2) e São José do Vale do Rio Preto (1). Segundo a Secretaria estadual de Saúde, entre os dias 2 de janeiro e 12 de março foram notificados 20.150 casos suspeitos de dengue.

Ainda de acordo com a secretaria, quatro municípios apresentam quadro elevado de casos notificados de dengue. Na cidade Bom Jesus do Itabapoana, foram registrados 2.447,4 casos por 100 mil habitantes, seguido de Cantagalo, (1.321,5 casos por 100 mil habitantes), Santo Antonio de Pádua (1.158,5 casos/100 mil habitantes) e Magé (599,6 casos/100 mil habitantes), na Baixada Fluminense.

Dengue no Paraná

A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou nesta segunda-feira, 21, nove mortes por dengue no Estado. De acordo com boletim expedido, quatro mortes foram causadas por febre hemorrágica da dengue e outras cinco por complicações. O Paraná registra 23.540 casos suspeitos de dengue e já tem 4.532 confirmações.

A Secretaria confirmou que 4.389 casos são autóctones, ou seja, as pessoas se infectaram na própria cidade, e 143 casos importados. Em todo o Estado, 99 cidades registraram casos de dengue. As mortes aconteceram em Jacarezinho (5), Londrina (2), Cambará (1) e Carlópolis (1).

De acordo com os dados divulgados, 78% dos casos estão concentrados nas cidades de Londrina (2.085), Jacarezinho (575), Foz do Iguaçu (484) e Cornélio Procópio (413). Os municípios que têm risco alto e médio de epidemia de dengue, segundo condição do índice de infestação predial e ocorrência de casos, receberam um alerta da Secretaria de Saúde. São eles: São Miguel do Iguaçu, Florestópolis, Astorga, Cambé, Leópolis, Bela Vista do Paraíso, Maripá, Medianeira, Marialva, Paiçandu, Cascavel e Sarandi. Os que apresentam risco médio de epidemia são: Ribeirão do Pinhal, São Sebastião da Amoreira, Nova Santa Bárbara, Uraí, Nova Fátima, Guaporema, Guaira, Sertaneja, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Quarto Centenário, Guaraci, Amaporã, São Carlos do Ivaí, Rolândia, Nova Santa Rosa, Sertanópolis, Vera Cruz do Oeste, Alvorada do Sul, Arapongas, Ubiratã, Maringá, Nova Esperança, Cianorte e Toledo.