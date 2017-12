Bebê nasce infectado com gripe H1N1 na Tailândia

Autoridades sanitárias da Tailândia informaram nesta terça-feira que um bebê nascido no país contraiu o vírus da nova gripe H1N1 enquanto estava no útero.

O bebê nasceu prematuro no sábado. Os médicos decidiram realizar uma cesárea na mãe, que estava no sétimo mês de gravidez. A mulher, com 24 anos, fora infectada com o vírus.

"O bebê está estável. Nós agora analisamos como o bebê foi infectado. Este caso de infecção de um bebê antes do parto é o único que identificamos", disse a médica Suriya Coohahrat, autoridade sanitária da província de Ratchaburi, onde a grávida foi internada.

A mãe ainda continua muito doente no hospital.

A Tailândia registrou 44 mortes pela gripe H1N1 e mais de 6.700 infecções até 22 de julho. O país detém o maior número de casos no Sudeste Asiático.

O jornal Nation informou que o Ministério da Saúde deve anunciar, em seu balanço semanal divulgado na quarta-feira, 66 mortes no país pela doença, popularmente conhecida como "gripe suína".

(Reportagem de Kittipong Soonprasert)