Bebê que teve perna amputada em instituto morre no Rio de Janeiro

São Paulo, 5 - A criança que teve uma das pernas amputada em março, no Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), no Rio de Janeiro, após ser queimada por um equipamento médico no centro cirúrgico, morreu na madrugada desta quinta-feira, 5.

Veja também:

Médicos prestam depoimento sobre bebê que teve a perna amputada

Perícia vai apontar se houve erro médico

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recém-nascida tem perna amputada após queimadura em cirurgia no Rio

Segundo a Secretaria estadual de Saúde, a criança chegou já morta na Unidade de Pronto-Atendimento de Sarapuí. "Os médicos ainda fizeram manobras de ressuscitação, mas não adiantou". Um exame necroscópico será feito no corpo da criança para determinar a causa da morte.

A menina nasceu no dia 21 de fevereiro com quadro de hidroanencefalia grave e precisou passar por uma cirurgia. Segundo o instituto, durante o procedimento, a equipe observou a ocorrência de uma queimadura na região da perna direita, onde havia sido colocada a placa para utilização do bisturi elétrico, procedimento considerado padrão pelo IFF. Após seis dias do ocorrido, a equipe médica decidiu amputar a perna direita da paciente. A cirurgia foi realizada quando o bebê tinha cerca de 15 dias de vida. O instituto afirmou ter aberto sindicância para apurar o ocorrido.