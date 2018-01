Belo Horizonte confirma primeira morte por dengue hemorrágica

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Belo Horizonte, Minas Gerais, confirmou nesta quinta-feira, 25, o primeiro óbito por dengue hemorrágica no município desde o surgimento da doença.

Um homem de 41 anos, morador da Região Leste da capital, que estava internado no Hospital Felício Rocho, faleceu no último 17 de fevereiro. A investigação do óbito foi concluída nesta segunda-feira. Segundo a Secretaria, o paciente era transplantado renal e portador de hepatite C, hipertensão, cardiopatia e insuficiência renal crônica.

Até o momento, Belo Horizonte registrou 12.502 notificações da doença. Desse total, 5.145 confirmados, 1.707 descartados e 5.650 aguardam resultados de exames. A região de Venda Nova é a que apresenta maior número de casos - com 1.886 confirmações -, seguida pelas regiões Norte - com 763 casos confirmados - e Noroeste - com 636 casos confirmados.

Foram confirmados mais sete casos de dengue com complicações, chegando a um total 23; e dois casos de Febre Hemorrágica de Dengue, no total de seis casos, em relação ao balanço anterior.

Os casos de dengue com complicações ocorreram na Regional do Barreiro (1); na Regional Norte (1); na Regional Oeste (2); na Regional Pampulha (1) e Regional Venda Nova (2). Os casos de Febre Hemorrágica de Dengue foram confirmados na Regional Noroeste (1) e Regional de Venda Nova.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas, este ano foram confirmados cinco mortes por dengue hemorrágica e outros 16 casos em todo o Estado.