Besouro é achado em carregamento de arroz em aeroporto dos EUA

LOS ANGELES - Autoridades alfandegárias dos Estados Unidos informaram nesta quarta-feira, 5, que interceptaram no Aeroporto Internacional de Los Angeles um carregamento de arroz contendo um besouro considerado uma das pragas mais destrutivas de cereais e sementes do mundo.

Os agentes encontraram adultos e larvas do besouro Khapra em um carregamento de grãos indianos vindo da Arábia Saudita na semana passada, segundo comunicado do porta-voz da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês), Jaime Ruiz.

De acordo com ele, a infestação do inseto é difícil de controlar em decorrência de sua capacidade de viver sem alimento por longos períodos e de sua resistência a inseticidas e fumigantes.

O carregamento foi colocado em quarentena, salvaguardado de acordo com orientações do Departamento de Agricultura do país e, então, destruído sob a supervisão da CBP.