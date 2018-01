Bilionário lança submarino 'para descer às profundezas do oceano'

Um submarino para descer às profundezas nunca vistas do oceano é a última iniciativa do bilionário britânico Richard Branson, presidente do grupo Virgin.

Construída de titânio e fibra de carbono, a embarcação é feita para suportar a pressão a mais de 8,6 mil metros de profundidade.

A cápsula transparente, capaz de levar apenas um tripulante, é feita de um único corte de quartzo, já que o vidro não resistiria à pressão do fundo do oceano.

Branson é o homem por trás da ideia de levar turistas para o espaço. Mas ele diz que criar um submarino como esse é mais difícil que construir uma nave espacial, por causa do ineditismo da iniciativa.

O submarino tem finalidade primordialmente científica. Terá câmeras para filmar o fundo do mar e pás para colher amostras marítimas.

O primeiro mergulho de teste pode ser realizado ainda neste ano.

