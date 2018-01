Biolab diz que anticoncepcional Norestin não possui irregularidades

SÃO PAULO - A informação de que o anticoncepcional Norestin apresentava irregularidades é indevida, comentou o laboratório Biolab em nota na noite de quinta-feira, 30.

Segundo o Biolab, o aspecto do Norestin é de cor rosa e pode ter pontos de coloração mais intensos, previstos no desenvolvimento do produto. O dado foi notificado à Anvisa. De acordo com o Biolab, o produto atende aos parâmetros de qualidade, eficácia e segurança.

O laboratório enviou nota após a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo divulgar que nos últimos quatro anos deixaram de ser distribuídos 1,3 milhão de unidades de anticoncepcionais defeituosos.

O Norestin, feito pelo Biolab, esteve entre os anticoncepcionais interditados. A análise dos medicamentos foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz. No entanto, sobre o Instituto, o laboratório afirmou que os laudos de análise apresentaram resultados satisfatórios quanto ao teor, uniformidade de conteúdo, dissolução, análise de rótulo e peso do medicamento.