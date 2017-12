Bispo brasileiro está entre vencedores do 'Nobel Alternativo'

COPENHAGUE - O bispo brasileiro nascido na Áustria Erwin Kräutler está entre os premiados pela fundação Right Livelihood Award (RLA) com o prêmio conhecido como 'nobel Alternativo', que premia pessoas comprometidas na busca e aplicações de soluções para os problemas mais urgentes do mundo atual.

O prêmio, criado em 1980 e que não tem ligação oficial com o Nobel original, será entregue no dia 6 de dezembro, no Parlamento sueco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kräutler, que é prelado do Xingu, no Pará, vive há mais de 40 anos na região amazônica, e atualmente preside o Comitê Indígena Missionário.

O bispo, que teve como companheira de luta a missionária Dorothy Stang, morta por pistoleiros em 2005, recebeu o prêmio por seu compromisso com os indígenas e a Amazônia.

Junto a ele, foram premiados o nigeriano Nnimo Bassey, o nepalês Shrikrishna Upadhyay (responsável pela organização Sappros) e a organização Médicos pelos Direitos Humanos, de Israel.

Bassey foi reconhecido por sua defesa do meio ambiente frente às petrolíferas; Upadhyay e a Sappros foram lembrados pela luta contra a pobreza; enquanto a organização israelense foi escolhida pela defesa dos direitos de atendimento de saúde de todos os israelenses e palestinos.

Os quatro premiados vão dividir um prêmio de 200 mil euros (R$ 460 mil).