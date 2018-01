Boletins registrarão massa corporal de alunos na Malásia

O governo da Malásia anunciou que vai registrar o índice de massa corporal dos alunos nos boletins, como parte de uma campanha contra a obesidade no país.

A partir de agora, os professores terão de verificar o peso e a altura dos alunos para calcular se eles têm uma quantidade considerada saudável de gordura no corpo.

As autoridades dizem que isso ajudará os pais a monitorar se os filhos estão acima do peso ou obesos.

A ideia pode parecer polêmica, mas muitos jovens disseram aprovar a medida.

"Assim a gente sabe o nosso peso saudável, a altura... Sim, eu tenho medo de ficar gorda", disse uma adolescente à BBC.

Comida gordurosa

O ministro da Saúde malaio disse que o país tem a maior porcentagem de cidadãos obesos no Sudeste Asiático.

Uma em cada seis pessoas estaria acima do peso ou obesa e não apenas por causa do crescente número de cadeias fast-food.

A comida típica da Malásia também tem muitas frituras e pratos gordurosos.

Pais como Saiful dizem que é muito difícil fazer com que os malaios comam de forma mais saudável, "já que nossa principal comida na Malásia é arroz com coco e tudo no nosso cardápio tem que ter leite de coco".

Uma das táticas do governo para lidar com a obesidade é tentar reduzir o consumo de açúcar, através de uma campanha que começou no ano passado.

Mas as barracas de comida de rua são muito populares entre as famílias malaias e, apesar dos esforços do governo, continuam servindo bebidas muito açucaradas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.