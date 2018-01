'Botox natural' de veneno de abelha divide empresas e dermatologistas

Um produto apelidado de "Botox Natural", que está sendo vendido para combater as rugas, divide a opinião de empresários e dermatologistas. O produto é feito à base de veneno de abelha, uma substância preciosa que pode custar até US$ 350 por grama.

A diretora da Abeeco, uma empresa da Nova Zelândia, diz que o veneno da abelha faz com que a pele humana produza colágeno, que é uma proteína que aumenta a rigidez da pele. Mas para um dermatologista ouvido pela BBC, o uso contínuo do veneno de abelha pode provocar problemas de pele, como alergias. Vários especialistas dizem que não há provas de que a substância possa mesmo combater as rugas e o envelhecimento da pele.

