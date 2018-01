Braço Robótico anexa módulo do Discovery à ISS

O Módulo Permanente Multipropósito (PMM em inglês), também conhecido como "Leonardo" foi retirado nesta terça-feira, 01, da baía de carga do Discovery e conectado através de um braço robótico ao módulo "Unity" na Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês). À noite, a equipe da ISS entrará no PMM, pela primeira vez.

A PMM foi modificado a partir do Módulo de Logística Multipropósito "Leonardo". Um hardware não necessário para uma voo espacial de longa duração foi removido para reduzir o peso e permitir mais espaço de armazenamento.

O interior do módulo foi modificado para tornar a abertura e fechamento dos painéis mais fácil. E a parte externa do módulo foi blindado com um colchão "micrometeroid" que fica debaixo da blindagem metálica. Ele tem 6,4 metros de comprimento, 4,5 metros de diâmetro e oferece 70 m³ adicional de volume pressurizado para armazenamento e uso científico.

A PMM está carregando 14 compartimentos, que inclui o compartimento de experimento Expresso Rack 8, seis plataformas de estiva de reabastecimento, cinco compartimentos de reabastecimento e duas plataformas de estiva integradas. O Robonaut 2, o primeiro robô humanoide a viajar ao espaço, também está a bordo da PMM.

Este é o sexto dia de voo do ônibus espacial Discovery durante a missão STS-133, com seus seis astronautas, e um módulo carregado de peças de reposição, de equipes além do Robonaut 2. A Discovery foi acoplada na ISS no último sábado, neste que é sua última missão. A agência espacial americana autorizou na segunda-feira, 28, que a missão passe um dia a mais no espaço.