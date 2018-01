Brasil confirma 2 novos casos de H1N1; total chega a 25

Aumentou para 25 o número de casos confirmados de vírus Influenza A (H1N1), inicialmente chamada de gripe suína, no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou, no início da noite desta quarta-feira, 3, que dois moradores do Estado de São Paulo estiveram nos EUA e contraíram a doença. Eles não têm relação entre si. Ambos estão internados e passam bem, segundo a pasta.

O Estado de São Paulo responde pelo maior número de casos verificados no País: 11. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro e Santa Catarina, com 7 e 4, respectivamente. Os demais são de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins.

O total de casos suspeitos também subiu, passando de 25 para 44. É acompanhado o estado de 15 pessoas em São Paulo, de 7 no Distrito Federal, de 5 no Rio de Janeiro, de 4 no Rio Grande do Norte, de 3 no Paraná, de 3 em Rondônia, de 2 no Espírito Santo e de 2 em Santa Catarina.

Completam a lista Alagoas, Ceará e Tocantins, com uma suspeita cada. As amostras com secreções respiratórias desses pacientes estão em análise laboratorial.

O ministério informou que o aumento desse número se deve a extinção da definição de caso "em monitoramento", aprovada pelo Grupo Executivo Interministerial para Pandemia de Influenza (GEI) na segunda-feira, 1º.