Brasil confirma no Rio de Janeiro 36º caso de gripe suína

O Ministério da Saúde confirmou no último domingo, 7, um novo caso de gripe suína no País, de acordo com o relatório divulgado no site da instituição. A ocorrência foi identificada no Rio de Janeiro, em um paciente que apresentou sintomas da doença após voltar de uma viagem ao Canadá. Com a confirmação, o já são 36 casos confirmados da doença no País.

O Rio de Janeiro continua sendo o segundo estado com mais casos, com 9, atrás apenas de São Paulo, que já registrou 15 infecções. Os outros estados com ocorrências são Santa Catarina (5), Mato Grosso (2), Tocantins (3), Minas Gerais (1) e Rio Grande do Sul (1).

Além das infecções confirmadas, outros 45 casos suspeitos estão sendo acompanhados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Segundo o boletim do órgão, as amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial.

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), ao todo foram registrados 25.288 casos da doença em todo o mundo. Os países mais afetados são os EUA, com 13.217 casos e 27 mortes, e o México, com 5.717 e 106 mortes. Além dos dados do México, outras três mortes foram registradas na América Latina - uma no Chile, uma na Costa Rica e uma na República Dominicana.