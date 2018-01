'Os viajantes, se estiverem contaminados, e mostrarem sintomas como cólica, diarreia, diarreia com sangue, no trajeto para o Brasil, receberão informação para procurar os serviços de saúde. Obviamente pessoas que estiveram na Alemanha ou no norte da Alemanha, serão o foco da nossa detecção', afirmou Coury.

Segundo o gerente da Anvisa, a bactéria pode ser encontrada em várias partes do mundo, mas a cepa que está causando esse surto na Europa é diferente. 'A principal particularidade dessa cepa é a virulência dela, a velocidade com que ela pode causar danos às pessoas. Na realidade, o que causou essa investigação, é a capacidade dela de causar problemas', explica.

O Ministério da Saúde e a Anvisa divulgaram uma nota sobre o surto por bactéria E. coli ocorrido na Europa. Segundo o texto, até o momento não serão adotadas medidas restritivas pela Anvisa. Para os viajantes com destino à Alemanha, porém, o órgão recomenda que evitem consumir vegetais crus, em especial, pepinos, tomates e alfaces, até que a origem do surto seja confirmada.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil não importa os três alimentos atualmente indicados como mais prováveis fontes da contaminação. A Anvisa esclareceu que os alimentos em conserva importados da Europa não estão comumente associados a surtos dessa natureza.

A origem do surto ainda não foi confirmada, mas as autoridades brasileiras afirmaram que estão acompanhando as informações em tempo real.

Mais de dez países na Europa registraram casos de contaminação pela bactéria E. coli e nesta sexta-feira a OMS confirmou que a bactéria intestinal pode ser transmitida de pessoa para pessoa, através de sedimentos ou por via oral.