Brasil doa à Bolívia 8,4 mil velas de andiroba para combate à dengue

O governo brasileiro contribuirá com a campanha para combater o dengue na Bolívia com a doação de 8,4 mil velas de andiroba, que inibe o mosquito transmissor da doença, informou nesta quarta-feira, 17, uma fonte diplomática.

A embaixada brasileira em La Paz informou por meio de comunicado que a doação "do povo e do governo do Brasil" é um ato "em solidariedade" à Bolívia, "com o objetivo de atender a solicitação de apoio às medidas de prevenção contra a dengue" naquele país.

A nota explica que as velas foram fabricadas pela Fundação Oswaldo Cruz e "provaram ser um repelente eficaz ao mosquito transmissor da dengue".

A entrega da doação será realizada nesta quinta-feira em um dos bairros mais pobres da cidade de Santa Cruz, em ato que deverá ter a participação do presidente boliviano, Evo Morales.

Nos últimos três meses, foi registrada na Bolívia um crescimento nos casos de dengue, apesar da incidência da doença ser menor neste ano em comparação com a epidemia ocorrida em meados de 2009, que deixou 22 mortos por causa da variedade hemorrágica.

