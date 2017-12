Brasil e países dos Brics propõem plano de combate à tuberculose

Atualizada às 21h14

BRASÍLIA - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul assinaram nesta sexta-feira, 5, um compromisso para a construção do Plano de Enfrentamento da Tuberculose. Até março, representantes desses países devem detalhar a forma como vão conduzir a estratégia, que prevê a oferta universal de medicamentos e diagnóstico rápido para pacientes, conforme ficou estabelecido ao final da 4.ª Reunião de Ministros da Saúde do BRICS.

Juntos, os cinco países do bloco concentram 50% dos casos de tuberculose do mundo. “É um momento histórico. O primeiro passo para a redução significativa do número de casos da doença”, disse o ministro da Saúde do Brasil, Arthur Chioro, ao final do encontro, realizado em Brasília.