Brasil figura entre os 20 países com maior incidência de tuberculose

O número de casos de tuberculose no Brasil caiu de 72.140, em 2007, para 70.989, em 2008. No período, a incidência da doença passou de 38,1 casos em cada grupo de 100 mil habitantes para 37,4.

As mortes provocadas pela tuberculose também diminuíram, de 4.823, em 2007, para 4.735, em 2008. O Brasil permanece na lista das 22 nações que concentram 80% dos casos de tuberculose em todo o mundo, embora tenha melhorado no ranking, da 18º para a 19° colocação.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 24, no Dia Mundial da Tuberculose.

Para a pasta, o balanço é positivo e resulta de um trabalho coordenado pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose que, em 2003, definiu o enfrentamento da doença como prioridade.

Um dos destaques, segundo a pasta, é a expansão da estratégia do Tratamento Diretamente Observado, que consiste no acompanhamento do paciente durante seis meses. Atualmente, 43% dos novos casos são monitorados. Em 2002, a média era de 3,3%.

A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis), que afeta vários órgãos do corpo, principalmente os pulmões. Ela é transmitida por meio da tosse ou do espirro.

Os principais sintomas são tosse prolongada (por mais de três semanas) com ou sem catarro, cansaço, emagrecimento, febre e suor noturno.

Em 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a tuberculose como uma emergência global.