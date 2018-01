Brasil já tem 15 casos suspeitos de gripe suína

O ministério da Saúde informou neste domingo, 3, que chegaram a 15 os casos suspeitos acompanhados de gripe suína no Brasil. São seis casos em São Paulo, três no Rio de Janeiro, três em Minas Gerais, e um no Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal. Há ainda 44 casos em monitoramento em outros 17 Estados do País.

O Gabinete Permanente de Emergências decidiu na sexta-feira, 1, alterar a definição de caso suspeito e em monitoramento para a doença, aumentando o rigor da vigilância para a contenção do vírus, o que levou ao aumento de 7 para 14 casos no sábado, 2. Com as novas regras, passam a ser considerados casos suspeitos aqueles de pessoas provenientes de qualquer área dos países com confirmação de casos e que apresentem os sintomas da gripe suína ou ainda aquelas que tenham tido contato próximo com pessoas infectadas.

Nestes casos, a pessoa apresenta febre alta de maneira repentina, em torno dos 38ºC, tosse, podendo estar acompanhadas de algum dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória.

Segundo as regras anteriores, eram considerados casos suspeitos apenas as pessoas vindas de áreas afetadas dentro dos países com casos confirmados.

Com relação aos casos em monitoramento, agora estão enquadradas nessa categoria as pessoas que têm sintomas compatíveis com a doença e que venham de países não afetados pela doença ou de áreas sem a ocorrência da doença em países afetados. Antes, só seriam colocadas em monitoramento as pessoas com sintomas e vindas de área sem ocorrência de caso em países afetados.