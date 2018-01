Brasil reforça estoque de kits para diagnóstico de gripe suína

O Brasil vai reforçar os estoques de kits de diagnóstico e material de proteção usado por profissionais que trabalham no atendimento de pacientes com suspeita de gripe suína.

Veja também:

País conclui primeiras sequências genéticas do A (H1N1)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

A medida faz parte dos preparativos para atender o aumento da demanda nos serviços de saúde, esperado para os próximos meses, quando o clima esfria nos países do Hemisfério Sul. "Com a aproximação do período de gripe, a expectativa é de que haja um aumento do número de casos suspeitos de H1N1 chegando aos centros de atendimento", afirmou o diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage.

A encomenda é de 3 mil kits de diagnóstico. O número de jalecos, máscaras e óculos de proteção que serão adquiridos ainda não foi definido.

Nos últimos dias, o ministério começou a registrar casos suspeitos de pacientes provenientes de países do Hemisfério Sul, principalmente da Argentina. Dos 79 casos confirmados, 14 são de pacientes que contraíram o vírus em viagem àquele país.

Ao mesmo tempo, há ainda um número expressivo de casos confirmados de pessoas procedentes dos Estados Unidos e Canadá. A tendência é de que haja uma redução nos próximos meses de infecções entre pacientes procedentes do hemisfério norte e um aumento de pacientes vindos do hemisfério sul, principalmente em regiões onde o clima é mais frio, contou Hage.

Nesta terça, foram confirmados mais cinco casos de gripe suína no País. Dois deles de pacientes de Santa Catarina, dois de Minas e um do Rio. No caso de Santa Catarina, os pacientes faziam parte de um grupo que havia viajado para Argentina. Do grupo, 9 voltaram infectados com o vírus causador da gripe suína.