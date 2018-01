Nº de casos de dengue sobe 62% no Brasil

BRASÍLIA - O Brasil registrou um aumento de 62% nos casos de dengue em menos de um mês. Até o dia 2 de abril foram contabilizados no País 802.429 casos da doença, enquanto em 5 de março a marca era de 495.266 infecções. O Sudeste segue como a região com maior número de registros, 463.807 - o equivalente a 57,8% da marca nacional. O número também é expressivamente maior do que o indicado no boletim anterior, quando eram contabilizados 280.118 casos.

Em seguida, vem o Nordeste, com 158.235 casos, 71% mais do que no informe de março. No Centro-Oeste foram 94.672 notificações, um aumento de 50,7% em relação ao mês de março. No Sul, o aumento foi de 55%. Com isso, a região atinge agora a marca de 57.282 casos. No Norte, o aumento foi pouco expressivo, quando comparado com o restante do País: 3,5%.

O número de óbitos por dengue também apresentou um aumento bastante expressivo. Até o dia 2 de abril, o País identificou 140 mortes por dengue, mais do que o dobro do que havia sido contabilizado no mês de março, quando 67 casos fatais foram informados.

Como o Estado revelou nesta terça-feira, o Brasil registrou ainda um aumento significativo de registros de casos de chikungunya. No País, a marca chegou a 39.017 casos, cinco vezes mais do que o identificado no mesmo período do ano passado e quase três vezes a marca do boletim de março, quando havia, 13.676 registros. O número de mortes confirmadas também aumentou de forma expressiva, de 2 para 15 em menos de um mês.