Brasil se mantém como o 16º país com mais casos de tuberculose

Atualizado às 19h39

BRASÍLIA - O Brasil manteve o 16.º lugar no ranking de países campeões em casos de tuberculose. Ano passado foram registrados 67.966 casos da doença (7,75 por hora), com coeficiente de incidência de 33,5 casos por 100 mil habitantes. Em 2013, foram 71.123 infecções. Em um ano, a redução de casos foi de 4,4%.

A taxa de mortalidade em 2013 foi de 2,3 por 100 mil habitantes, 20,7% mais baixa do que havia sido registrado em 2003, com 2,9 mortes a cada 100 mil. Os números foram apresentados na Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira, 23, durante sessão solene pelo Dia Mundial de Combate à Doença.

Com indicadores ainda considerados altos, o governo assumiu o compromisso de reduzir em 95% os óbitos e em 90% o coeficiente de incidência da doença até 2035. “Progredimos, mas há ainda muito o que avançar”, afirmou Carlos Basile, da Parceria Brasileira contra Tuberculose. Em seu discurso, ele disse estar preocupado com a redução da vacina contra a doença em postos de saúde, identificada no último mês por problemas de abastecimento.