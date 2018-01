Brasil se prepara para o lançamento de foguetes com dois testes nesta semana

BRASÍLIA - O Centro de Lançamentos de Alcântara (CLA), localizado no Maranhão, vai testar dois foguetes de treinamento esta semana. Os lançamentos estão programados para quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17. A campanha de preparação do lançamento, chamada Operação Falcão I, teve início na segunda-feira, 13, pela manhã.

De acordo com as informações do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Agência Espacial Brasileira (AEB), os testes viabilizam a preparação do CLA para operações de maior porte, como o lançamento do Veículo Lançador de Satélites (VLS) e do Cyclone 4, foguete em desenvolvimento com a Ucrânia - também para transporte de satélites.

O Brasil pretende, nos próximos três anos, lançar, anualmente, novos satélites de observação da Terra: o Cbers 3 (em setembro de 2012, em parceria com a China); o Amazônia 1 (em 2013, totalmente nacional) e o Cbers 4 (provavelmente em setembro de 2014, também feito com a China).

Ainda não estão definidos os locais de lançamento, que poderão ser escolhidos por meio de licitação internacional. O custo de lançamento é de cerca de US$ 30 milhões.

Os foguetes lançados esta semana medem 3,05 metros e pesam 68,3 quilogramas-força (kgf), medida que traduz a força que uma massa de um quilograma exerce quando sujeita à gravidade, o que, no caso, equivale a aproximadamente 7 kg em terra. Além dos testes desta semana, estão programados mais dois lançamentos: um no início de agosto e outro, entre o final de outubro e início de novembro.