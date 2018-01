Brasil tem 109 casos de gripe suína; maioria é de mulheres

Nota técnica publicada no website do Ministério da Saúde informa que já passa de 100 o total de casos de gripe suína confirmados no Brasil. São ao todo 109 casos, dos quais 59, ou 54%, afetam mulheres. Em mais de 86% dos casos a doença foi contraída no exterior, sendo a maioria proveniente do Estados Unidos (39) e Argentina (37).

Mesmo com a detecção de 18 (18,7%) casos de transmissão autóctone (dentro do território nacional), o Ministério da Saúde considera que a transmissão no Brasil é limitada, sem evidências de transmissão sustentada do novo vírus Influenza A(H1N1) de pessoa a pessoa, tendo em vista que todos esses casos têm vínculo com casos importados.

Tabela da evolução dos casos da doença no Brasil, emitida pelo Ministério da Saúde

De acordo com as informações fornecidas pelas equipes de vigilância epidemiológica das secretarias estaduais de saúde, os sinais e sintomas mais frequentes entre os casos confirmados são tosse, febre, coriza e dores musculares. Todos os casos confirmados apresentaram quadro clínico leve a moderado e passam bem.