Brasil tem 165 casos suspeitos de gripe suína em 2010

Das 91 milhões de pessoas que integram os sete grupos escolhidos para serem vacinados, 60 milhões estão em idade produtiva. A primeira fase da vacinação começou ontem, para profissionais de saúde e grupos indígenas. A partir do dia 22, será a vez de gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças entre seis meses de idade e dois anos.

O ministério organizou um sistema para avisar as pessoas, por e-mail, a data de vacinação do grupo prioritário. O cadastro pode ser feito no site do Ministério da Saúde. O sistema começou a funcionar ontem e, até o início da tarde, 12.800 inscrições foram feitas.

Empresas interessadas poderão, como ocorreu na vacinação contra rubéola, organizar vacinações para seus empregados. Segundo Penna, poderão ainda ser montados postos em shoppings. "Mas tudo dependerá da negociação entre autoridades locais de saúde e empresas. A criatividade das empresas dependerá do limite da capacidade operacional."

Participaram da reunião hoje 87 empresas. O ministro afirmou estar convicto de que a população comparecerá aos postos de vacinação. Além da tradição em outras campanhas, Temporão citou uma pesquisa realizada entre dias 20 e 24 de fevereiro com 1.300 pessoas de 352 cidades do País. Dos entrevistados, 71% afirmaram acreditar na vacina e 84% disseram que gostariam de tomá-la.