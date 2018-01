O Brasil tem 1.749 casos confirmados de microcefalia - má-formação associada à zika. O informe semanal foi divulgado nesta quarta-feira, 27, pelo Ministério da Saúde. Em relação à semana anterior, houve aumento de 40 confirmações.

Segundo a pasta, 272 destes 1.749 casos tiveram confirmação em laboratório para a zika - cinco a mais em relação à semana passada. O Ministério da Saúde, no entanto, entende que a maioria das mães que tiveram bebês com microcefalia foi infectada pelo vírus.

Também foram registradas 371 mortes por suspeita de microcefalia e/ou outra alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gravidez. O número representa 4,3% do total de casos notificados.

Permanecem em investigação outros 3.062 casos suspeitos de microcefalia no País. O Nordeste lidera em número de confirmações para a má-formação. Só em Pernambuco, Estado mais afetado, já são 376 registros. Em seguida está a Bahia, com 282, e a Paraíba, com 155.