Brasil tem 20 casos em observação de gripe suína, diz governo

Chega a 20 o número de casos de brasileiros que estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde diante da possibilidade de gripe suína.

Segundo a assessoria do ministério, o total de casos chegou a 22 mas dois deles, identificados no Estado de São Paulo, foram descartados para a doença.

Até o momento, oito Estados têm registro de casos em observação - três pessoas no Amazonas, duas na Bahia, três em Minas Gerais, uma no Pará, quatro no Paraná, duas no Rio de Janeiro, duas no Rio Grande do Norte e três em Santa Catarina. O Hospital Regional do Gama, no Distrito Federal, informa também ter um paciente em observação.

Esse caso não foi mencionado no balanço divulgdao pelo ministério.

O ministério explica ainda que os casos "em observação" não são "casos suspeitos". Para configurar um caso suspeito, é preciso que o paciente tenha estado em alguma área afetada pela gripe suína nos dez dias anteriores ao aparecimento de sintomas compatíveis com a doença: febre repentina superior a 38º C e tosse, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dificuldade respiratória.

O governo brasileiro tem informações oficiais sobre casos confirmados de gripe suína nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Reino Unido, na Espanha e na Nova Zelândia.

Diante do anúncio de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) pode aumentar o nível de alerta para a doença em função de casos que podem ter sido contraídos nos Estados Unidos, o ministério informou que não tem informação sobre a circulação do vírus fora do México.

Considera-se que o vírus esteja circulando quando há contágio de pessoa para pessoa dentro de um mesmo país. Autoridades sanitárias americanas investigam se todos os estudantes de uma mesma escola que contraíram a doença participaram de uma viagem ao México, ou se algum deles contraiu a enfermidade dos colegas, já nos EUA.