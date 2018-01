Brasil tem 522 casos de gripe suína; ministro espera mais

O Ministério da Saúde anunciou, no fim da tarde desta sexta-feira, 26, mais 70 casos da gripe A(H1N1), elevando para 522 o total de infectados no País. E a tendência é de que esse número continue avançando. "Sim, nós teremos um aumento do número de casos nos próximos dias", afirmou o titular da pasta, José Gomes Temporão, em entrevista coletiva em Brasília.

Ele atribuiu essa perspectiva à chegada do inverno, ao crescimento do número de casos no mundo e ao início das férias. Temporão reiterou, entretanto, que a situação no Brasil é de tranquilidade. "É uma doença com a mesma gravidade da gripe que nós temos todos os anos".

Do total de casos confirmados, 260 estão no Estado de São Paulo. Entre os novos casos, a maioria também foi registrada em São Paulo (43). Os demais foram detectados em Minas Gerais (6), Paraná (5), Distrito Federal (5), Rio de Janeiro (4), Santa Catarina (3), Piauí (2), Espírito Santo (1) e Pará (1).