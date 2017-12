Brasil tem mais 56 casos de gripe suína; total ultrapassa 800

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

istério da Saúde confirmou na tarde deste sábado, 4, 56 novos casos de gripe suína no Brasil. Eles estão localizados nos Estados de São Paulo (13), Rio de Janeiro (8), Minas Gerais (6), Paraná (6), Bahia (4), Mato Grosso do Sul (4), Pernambuco (4), Ceará (3), Santa Catarina (3), Amapá (1), Distrito Federal (1), Goiás (1), Mato Grosso (1) e Rio Grande do Sul (1).

Com esses novos dados, o Ministério da Saúde registra um total de 812 casos confirmados da doença, desde os primeiros registros de infecção no Brasil, no último dia 8 de maio. Ainda conforme o Ministério, quase todos os pacientes já receberam alta ou estão em processo de recuperação.

Os números se referem a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9h deste sábado. Até a sexta-feira, dia 3, o Ministério acompanhava 1.414 casos suspeitos no país. Outros 1.203 casos foram descartados.