Brasileiro que viajou para o Japão tem a gripe suína

Um brasileiro que embarcou em Guarulhos em um voo para o Japão, e que passou por Paris, chegou ao país asiático com o vírus da gripe suína. O homem de 39 anos está internado no Hospital Municipal de Kawasaki, nas cercanias de Tóquio, segundo informações da TV Globo.

O homem embarcou em São Paulo na terça-feira, 9, e, no dia seguinte, passou mal. O homem então foi levado ao hospital onde a gripe foi confirmada.

Neste sábado, o Ministério da Saúde confirmou mais quatro casos de gripe suína no País - três em São Paulo e um no Distrito Federal. Dois pacientes de São Paulo tiveram contato com uma pessoa contaminada no exterior, os outros foram infectados fora do Brasil. Todos os quatro pacientes estão em tratamento e passam bem.

Com a divulgação sobe para 58 o número de casos confirmados no País, distribuídos entre São Paulo (23), Rio de Janeiro (10), Santa Catarina (10), Minas Gerais (5), Tocantins (4), Mato Grosso (2), Distrito Federal (2), Rio Grande do Sul (1) e Bahia (1). Além disso, há 73 casos suspeitos sob análise pelo Ministério da Saúde.