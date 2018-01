Brasileiro vindo de NY é primeiro caso de H1N1 na Hungria

A Hungria identificou seu primeiro caso confirmado de influenza A (H1N1), afirmou Ferenc Falus, autoridade em Saúde do país. "É um cidadão brasileiro que chegou a Budapeste vindo de Nova York há alguns dias", disse Falus, sem acrescentar mais detalhes.

O jovem, que vive em Nova York e foi para a Hungria como turista, adoeceu na cidade de Eger, no norte do país, mas já se recuperou, disse o ministro da Saúde do país, Tamas Szekely, para a agência MTI.

Seu primeiro teste, feito no hospital local, deu negativo, mas uma confirmação do Centro Nacional de Epidemiologia identificou o vírus H1N1, disse.

Após ser internado no hospital de Eger, o jovem melhorou rapidamente e decidiu permanecer no país alguns dias a mais, para ajudar as autoridades a encontrar as pessoas com as quais teve contato durante sua estadia na Hungria. "(As autoridades) tiveram contato com ele para encontrar as pessoas com quem ele teve contato enquanto estava infectado", afirmou.

Segundo as autoridades húngaras, devido ao período de incubação da nova gripe, o brasileiro chegou à Hungria já infectado pelo vírus AH1N1, causador da doença.