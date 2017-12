Brasileiros são eleitos para o conselho da American Physical Society

Dois cientistas brasileiros foram eleitos para o Conselho da American Physical Society (APS), segunda maior entidade na área de Física do mundo.

Marcia Barbosa, professora no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), deve assumir o posto de conselheira internacional. Recentemente, Barbosa também foi eleita vice-presidente da International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP).

Marcelo Gleiser, professor de Física e Astronomia no Dartmouth College, Estados Unidos, e articulista do jornal Folha de S.Paulo, foi escolhido para o cargo de conselheiro geral e terá como prioridade melhorar a comunicação entre a academia e o público.

Sam Aronson, do Laboratório Nacional Brookhaven, foi eleito vice-presidente e, pelas regras da sociedade, deve assumir a presidência em dois anos (o vice fica um ano na função para a qual foi eleito, depois um ano na função de presidente-eleito e um na presidência). Paul L. McEuen, da Universidade Cornell, tornou-se chefe-eleito do comitê de indicações.

As eleições ocorrem anualmente na APS, mas não sempre para os mesmos cargos. Os conselheiros, por exemplo, são eleitos paulatinamente. Além de oito conselheiros gerais e um conselheiro internacional, há os representantes das diversas divisões, o chefe do comitê de indicações, o chefe do painel de relações públicas e dois representantes das seções geográficas.

Mais informações: www.aps.org/about/governance/election/index.cfm