Britânica é presa por dar chupeta com metadona a bebê

LONDRES - Uma mulher escocesa foi condenada a três anos de prisão por ter colocado a droga metadona na chupeta de uma criança de 10 semanas para que ela parasse de chorar.

Susan Taylor, de 29 anos, havia admitido o crime em setembro do ano passado, mas o caso não havia sido divulgado porque a namorada de Taylor, Lynn Cowan, de 28 anos, também estava sendo julgada. Cowan, por sua vez, admitiu ter omitido dos médicos que a criança havia ingerido metadona.

O casal, viciado em drogas, tomava conta do bebê regularmente no bairro de Leith, em Edimburgo. A criança não pode ser identificada por razões legais.

Lábios azuis

Durante o julgamento, foi revelado que a criança quase morreu. As duas mulheres assistiam televisão quando Cowan percebeu que o bebê não estava respirando. Seus lábios estavam azuis, e o rosto, cinzento.

Uma ambulância foi chamada e os médicos encontraram uma grande quantidade da droga - receitada a viciados em heroína na tentativa de ajudá-los a vencer o hábito - na urina do bebê. Os especialistas disseram que ainda é cedo para saber se haverá sequelas a longo prazo.

O bebê sofreu convulsões a caminho do Royal Hospital for Sick Children e foi mantido na unidade de terapia intensiva. A polícia foi chamada quando os testes revelaram a presença da droga no corpo da criança.

Gosto doce

Quando questionada, Taylor admitiu ter esfregado a chupeta do bebê no medidor que usava diariamente para tomar sua dose de metadona. Um especialista em tóxicos, Robin Braithwaite, disse ao juiz que a metadona representa um alto risco para crianças porque tem sabor doce. A metade de uma colher de chá pode ser letal.

A promotoria citou um parecer do especialista dizendo que sem uma intervenção médica o bebê teria morrido. Mas a advogada de defesa de Taylor disse que sua cliente se sentiu "perturbada" pelo choro do bebê e não conseguiu acalmá-lo. Segundo a advogada, Taylor não pretendia causar mal ao bebê e não tinha ideia de quão perigosa a droga poderia ser para uma criança.

Taylor já cumpre uma sentença de 26 meses de prisão por ter roubado a bolsa de uma mulheres de 66 anos armada com uma faca. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.