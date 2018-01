Britânica que passou 3 anos comendo arroz vence alergia

Uma mulher britânica que foi forçada a se alimentar somente com arroz conseguiu voltar a uma dieta normal, após 12 anos sofrendo de uma alergia aguda a diversos alimentos.

Micaela Stafford, que era fornecedora de serviços alimentícios para eventos em Leicestershire, na região central da Inglaterra, começou a ter fortes enjoos e enxaquecas depois de comer.

Ela disse que as dores causadas pela intolerância alimentar a deixavam desesperada e "querendo morrer". Depois de conviver com o problema por 9 anos, Stafford, de 53 anos, passou a alimentar-se somente de arroz.

Agora, três anos depois de começar a dieta exclusiva de arroz, ela está gradualmente voltando a uma alimentação normal, com a ajuda de uma nutricionista.

"Sinto como se ela tivesse devolvido a minha vida", disse.

Alergia

A britânica diz que os médicos não conseguiram descobrir o que estava causando suas enxaquecas e enjoos.

"Eu sentia como se qualquer coisa me fizesse sentir muito mal e, em uma luta desesperada para tentar ter alguma qualidade de vida, comecei a viver de arroz", contou.

Depois de ler sobre a doença da mulher jornais locais, a nutricionista Diana Earnshaw entrou em contato para oferecer sua ajuda.

"Ela me colocou em uma dieta e disse que as coisas ficariam muito piores antes de melhorarem", disse Stafford à BBC.

A nova rotina de alimentação começou com dois dias durante os quais ela só podia comer canja de galinha.

Agora, após 20 dias do início da dieta, Stafford já pode comer omelete no café da manhã, frango e sopa de vegetais no almoço e costeletas de cordeiro no jantar.

"A coisa mais incrível que eu estou conseguindo tolerar são os ovos. Eu não comia ovos há 12 anos, eles me deixavam louca", disse a mulher.

"Se eu comesse ovos, eu me sentia muito mal depois. Eu tinha enxaquecas terríveis e alucinações."

Stafford disse ainda que está gostando de redescobrir sabores e aproveitando o retorno de sua saúde.

"Sei que soa horrível, mas eu pensava que queria morrer, porque a dor era tão terrível e o sofrimento era insuportável. Agora, fico pensando: `Uau, acho que recuperei minha vida - será que isso é real?'", disse.