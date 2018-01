Britânica tem gêmeas 13 dias após descobrir gravidez

Uma britânica deu à luz gêmeas menos de duas semanas após descobrir que estava grávida.

Sally Giles, de 34 anos, procurou o médico em setembro do ano passado após se sentir muito cansada e foi informada de que talvez estivesse com um problema na tireoide.

Para tentar confirmar o diagnóstico, o médico fez exames de sangue e urina, mas quando os resultados chegaram, Sally recebeu a notícia de que estava grávida de pelo menos 20 semanas.

Como se não bastasse o choque, dias depois a mulher fez um ultrassom e descobriu que estava grávida de gêmeos.

Emma e Kate nasceram de cesariana 13 dias depois, pesando cada uma 900 gramas.

"A única coisa que eu tinha comprado era um esterilizador", disse Sally, que mora com o marido e os filhos Charlotte, de 13 anos, e Daniel, de 4, no condado de Lancashire, no norte da Inglaterra.

Em entrevista à BBC, a britânica contou que estava tomando pílula anticoncepcional e menstruando normalmente quando descobriu a gravidez.

Apesar de ter engordado um pouco, ela disse que não havia aumentado a medida das roupas.

"No dia que descobri que estava grávida eu ainda estava usando minhas roupas nomais e não havia nada que me fizesse suspeitar estar grávida", disse.

