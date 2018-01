Britânicos avaliam técnica de reprodução com três pais biológicos

SÃO PAULO - O Ministro da Saúde Andrew Landsley pediu para a Autoridade de Fertilização e Embriologia Humana (HFEA, na sigla em inglês) avaliar um estudo feito por pesquisadores britânicos que visa acabar com doenças herdadas por um problema com a mãe por meio da fertilização in vitro. A curiosidade em relação a este estudo é que o embrião gerado teria três pais.

Veja também:

Estresse não interfere em tratamento para engravidar, revela estudo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esqueleto pode controlar fertilidade masculina, diz pesquisa dos EUA

Teste genético é criado para prever sucesso de fertilização in vitro

A técnica utilizada pelos cientistas da Universidade de Newcastle troca o DNA de dois ovos fertilizados. O que foi relatado é que, a um dia da fertilização do óvulo pelo espermatozoide, o DNA nuclear é retirado do embrião e implantado no óvulo de uma doadora que teria o núcleo retirado. Com isso, o embrião receberia de herança os genes dos pais, mas o DNA mitocondrial da doadora do óvulo saudável.

Como as mitocôndrias são herdadas apenas da mãe, se houver qualquer mau funcionamento, o embrião gerado poderá apresentar problemas de saúde graves que hoje não apresentam cura, como a cegueira. Atualmente, cerca de 6.500 crianças nascem com doenças graves causadas por um mau funcionamento do DNA mitocondrial.

O procedimento usa uma variação da mesma técnica utilizada na clonagem da ovelha Dolly, em 1996, por isso o governo britânico quer um acompanhamento rigoroso para saber se é o momento certo para aprovar este tipo de pesquisa.

"Como médicos nós temos o dever de tratar as doenças e, quando possível, evitá-las. Para as doenças que não têm tratamento é ainda mais importante que possamos desenvolver um tratamento", disse Alison Murdoch, responsável pelo departamento de Medicina Reprodutiva da universidade.