Britânicos fotografam beleza das nuvens no verão

Em comemoração aos 150 anos da primeira previsão do tempo, que foi publicada pelo jornal britânico The Times em 1861, leitores de toda a Grã-Bretanha enviaram fotos de nuvens para o programa The Great British Weather, do canal de TV BBC One.

As imagens foram analisadas pelo cientista John Hammond, do UK Met Office, o centro nacional de meteorologia da Grã-Bretanha.

Nelas, é possível ver desde formações de nuvens comuns no verão até eventos mais raros, como a nuvem ondular de Kelvin-Helmholtz.

