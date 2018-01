Brooklin terá ação contra dengue no final de semana

São Paulo, 25 - O Brooklin, bairro da zona sul de São Paulo, receberá no sábado, 26, a visita de 160 agentes da Secretaria de Saúde para intensificar a ação de controle da dengue. Cerca de 2.500 imóveis serão vistoriados para eliminar criadouros do mosquito e conscientizar a população.

A medida foi motivada pelo aumento do número de casos da doença na região do Itaim Bibi. A ação acontece a partir das 9 horas no quadrilátero formado pelas avenidas Bandeirantes, Santo Amaro, Roberto Marinho e Engenheiro Luís Carlos Berrini.

Segundo a Secretaria de Saúde, todos os a gentes envolvidos na operação estarão devidamente identificados com crachá e uniforme da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa). Caso os moradores tenham alguma dúvida sobre a identidade do funcionário, as informações podem ser verificadas pelo telefone 156 ou pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão no Portal da Prefeitura.