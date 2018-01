Buenos Aires abre spa para cochilar no intervalo do trabalho

Foi inaugurado nesta semana no centro de Buenos Aires o primeiro spa para a siesta (cochilo após o almoço) da Argentina.

O local oferece aos clientes a oportunidade de tirar uma soneca durante o horário de trabalho, aproveitando parte do intervalo de almoço do interessado.

Os donos do empreendimento afirmam que o objetivo é atender à demanda numa área da capital argentina onde estão concentrados bancos e representações de empresas locais e estrangeiras.

O preço é de cem pesos (cerca de R$ 45) por 25 minutos de cochilo e inclui, para os que quiserem, outros 25 minutos de "introdução ao sono", com atividades como massagens, disse à BBC Brasil a psicóloga Viviana Vega, diretora do spa do sono que foi batizado de Selfishness.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O cochilo reparador diminui o nível de estresse e é mais saudável do que remédios para dormir ou relaxar", disse Vega.

Testes

A psicóloga afirmou que, antes da inauguração, o espaço foi "testado" por convidados durante quase um ano, para saber se sentiam melhor e mais produtivos depois da soneca.

"Fizemos a prova com convidados, com cochilos de entre 20 e 45 minutos, e confirmamos que a proposta funciona", afirmou.

Segundo Vega, o nível de tensão diminui depois do cochilo.

Os quartos são decorados com a filosofia do feng shui e outras técnicas para gerar "harmonia", de acordo com a psicóloga. O investimento no spa do sono foi de US$ 70 mil (quase R$ 124 mil).

"Cada quarto é uma cabine equipada e ambientada com luz, aromas e sons especialmente desenvolvidos para este descanso", afirmou o outro diretor do empreendimento, Daniel Edgardo Leynaud.

Além de massagens para estimular o sono, o lugar oferece aos clientes chás que complementam o ambiente de relaxamento.

"O telefone não para com clientes pedindo hora. Planejamos, com o tempo, fazer uma franchising", disse Vega. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.