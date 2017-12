Butantã diz que pode produzir 44 milhões de doses contra H1N1

O Instituto Butantã, em São Paulo, informou ter capacidade para fabricar 44,2 milhões de doses de vacinas contra o vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína.

No entanto, o volume de vacinas que deve ser produzido no Brasil pela entidade ainda está sendo negociado entre o governo e fabricantes internacionais para a produção e compra de insumos contra a doença. A estimativa é que as doses de imunização fiquem prontas para uso em 2010.

De acordo com a Agência Brasil, o Instituto Butantã tem duas unidades de produção de vacinas que podem ser usadas para fabricação do imunizante contra a gripe suína. De acordo com a entidade, uma delas pode produzir 44 milhões de doses ao ano, enquanto a outra tem capacidade para 200 mil doses anuais.

De acordo com o Ministério da Saúde, o plano de combate à enfermidade no País, em articulação com o instituto e empresas estrangeiras que testam a vacina contra a gripe suína, deverá ser apresentado ainda esta semana.