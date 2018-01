Cai a 17 número de casos suspeitos de gripe suína no Brasil

Caiu de 18 para 17 o número de pessoas com suspeita de influenza A (H1N1), a gripe suína, no Brasil, segundo informou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 20. Os casos suspeitos estão sendo monitorados nos Estados de São Paulo (5), Distrito Federal (3), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (2), Amapá (1), Amazonas (1), Goiás (1), Rondônia (1) e Sergipe (1). O total de casos confirmados segue em oito.

O ministério também acompanha outros 16 pacientes em oito Estados. Já foram descartados 289 casos. Os números referem-se a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9h30 desta quarta.

Os casos confirmados localizam-se nos Estados do Rio de Janeiro (3), São Paulo (2), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Santa Catarina (1).

Na terça-feira, 19, 13 novos casos foram descartados por exames laboratoriais com resultado negativo. Os testes estão sendo realizados nos três laboratórios de referência do ministério: Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; do Instituto Adolf Lutz, em São Paulo; e do Instituto Evandro Chagas, em Belém, no Pará.

Pelos dados, o ministério considera que não há evidências de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus A (H1N1), tendo em vista terem sido detectados somente dois casos de transmissão autóctone (dentro do território nacional), ambos com vínculo epidemiológico com um caso procedente do México.